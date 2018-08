Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din imagini este cautata de catre polițiștii sectorului Buiucani, dupa ce aceasta ar fi sustras un baston destinat persoanelor cu deficiente locomotorii. Incidentul a avut loc la data de 4 iulie curent, într-o statie de pe str. Ion Creanga din capitala. Astfel, persoanele…

- Polițiștii Secției 5 Rurale Belinț au efectuat, cu sprijinul Poliției municipiului Lugoj și ai luptatorilor Serviciului de Acțiuni Speciale, in aceasta dimineața, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, opt percheziții pe raza localitaților Topolovațu Mare, Suștra și Teș, la…

- Ancheta a fost desfașurata de polițiștii Secției 5 Rurale Belinț, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj. Oamenii legii au descins in opt locații din Topolovațu Mare, Șuștra și Teș, la proprietațile a patru suspecți cu varste cuprinse intre 18 și 33 de ani. Cei patru sunt…

- O adolescenta din Timisoara a fost data disparuta de familia sa. In varsta de 16 ani, Nicoleta Steliana Andreea Zakar a disparut in urma cu doua zile, in data de 2 iulie, si nu a mai fost de gasit pana la ora actuala. Conform politistilor, minora a plecat de la domiciliul sau, de pe strada […] Articolul…

- Disperare intr-o familie din Timis. O fata in varsta de 17 ani este data disparuta de la sfarsitul saptamanii trecute. Larisa-Geanina Voicu a fost vazuta ultima data sambata seara, in data de 30 iunie. Minora a plecat de acasa, din localitatea Sacalaz, in jurul orei 19.00 si nu a mai revenit. Semnalmentele…

- O tanara din Timis este cautata de familia sa. In varsta de 23 de ani, Ionela Florina Blajina a plecat de acasa, din localitatea Dudestii Noi, in urma cu doua zile, duminica, in data de 10 iunie, si nu s-a mai intors. Femeia a disparut seara, in jurul orei 21.30. Politistii Serviciului de Investigatii…

- Cautari disperate pentru o familie din Timiș, de cateva zile. Totul dupa ce, o tanara de 23 de ani a disparut fara urma de acasa. Fata, spun polițiștii, are probleme psihice și grad de handicap.

- Un barbat este cautat de familie si de autoritati, dupa ce a disparut de acasa in urma cu doua zile. In varsta de 70 de ani, acesta a plecat duminica, in data de 13 mai, de la domiciliul sau din localitatea Utvin. Era ora 11.00 atunci cand Cornel Catau a plecat de acasa cu bicicleta […] Articolul Disparitie…