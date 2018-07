Stiri pe aceeasi tema

- Disparitie misterioasa in Targoviste. O femeie este data disparuta de zile bune, iar sotul si fiul sau sunt disperati. Daniela Maria Moise, in varsta de 40 de ani, este data disparuta de acasa de pe data de 24 iunie.

- O femeie drogata a ucis un barbat pe trecerea de pietoni, in Targoviște. Accidentul teribil s-a petrecut sambata dupa amiaza pe un bulevard din oraș. Tanara de 20 de ani a ucis un barbat care traversa Calea București, pe trecerea de pietoni. Barbatul, a carui identitate nu a fost stabilita deocamdata,…

- Un barbat de 48 de ani din satul Balabanești, Criuleni, a fost reținut de polițiști și, mai apoi, arestat preventiv, fiind suspectat de omorul fostei concubine. Potrivit informațiilor, la 1 iunie curent, o femeie a solicitat ajutorul poliției din Criuleni de a fi gasita prietena sa,…

- Povestea halucinanta a ieșit la iveala dupa ce o vecina a femeii a postat cele intamplate pe o rețea sociala. Se pare ca o femeie de aproximativ 60 de ani a fost gasita fara suflare in locuința sa de pe strada Triaj, din cartierul Gradiște. Conform celor publicate de vecina victimei pe contul ei…

- Interactive Central and Eastern Europe Festival – pe scurt, iCEE.fest – va prezenta la București cele mai noi tendințe in digital și tehnologie, avand pe cele 7 scene speakeri de la companii precum Facebook, Google, The New York Times, Shazam, CNN sau Netflix.

- „Soțul tau sigur este rușinat sa fie cu un ELEFANT așa de MARE ca tine…”, au apostrofat-o mai multe femei pe Samantha, o femeie cu greutate, in timp ce era la piscina și-și expunea formele intr-un costum de baie. In loc sa le raspunda intr-o maniera caustica, femeia, soția unui barbat care o iubește…

- O femeie a fost extrem de bulversata atunci cand a gasit o radacina cu o forma extrem de bizara pe pragul ușii. Obiectul „blestemat” s-a dovedit a fi o adevarata oroare, dupa ce, trei saptamani mai tarziu, s-a dezlanțuit iadul.

- De cand a plecat din Romania, Monica Gabor este o femeie fericita și implinita. Mai mult, este și o femeie de afaceri de succes. Pe langa activitațile sale zilnice, Monica se implica și in afacerile iubitului sau, Mr. Pink.