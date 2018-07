Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe disparitii misterioase au fost inregistrate in mai multe paduri din judetul Arad. O alta persoana este de negasit acum, dupa ce in ultimele 12 ore au fost dati disparuti doi copii si un batran, conform aradon.ro. Cu totii au fost gasiti in siguranta de echipele de cautare. Insa o alta persoana…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, informeaza agentia Mediafax.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt au declarat luni ca au fost sesizati cu…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat este cautat de familie si de autoritati, dupa ce a disparut de acasa in urma cu doua zile. In varsta de 70 de ani, acesta a plecat duminica, in data de 13 mai, de la domiciliul sau din localitatea Utvin. Era ora 11.00 atunci cand Cornel Catau a plecat de acasa cu bicicleta […] Articolul Disparitie…

- Parintii au alertat autoritatile, iar zona a fost impanzita de politisti, jandarmi si pompieri. Cautarile se fac cu un elicopter si cu ajutorul unui caine. Copilul are o inaltime de 0,95 cm, 14,5 kg, ochi caprui, par saten inchis, tuns scurt, cu breton, fata rotunda, urechi departate, barbie bilobala,…

- Un barbat este cautat in apele Someșului dupa ce pompierii au fost alertați luni (23 aprilie) seara ca o persoana s-a aruncat in rau. Pompierii au cautat aseara in zona Podului Gaben, insa nu l-au gasit pe barbat. Cautarile au fost reluate azi (24 aprilie) dimineața. Vom reveni cu detalii.

- Deputatul PSD Mihaela Hunca a anunțat astazi ca in cazul in care se va organiza un referendum pentru revizuirea Constitutiei Romaniei prin modificarea articolului 48 din legea fundamentala, care definește familia, va vota in favoarea schimbarii legislației și ii va indemna pe botoșaneni sa faca același…