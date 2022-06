Dispariție misterioasă a „Măcelarului din Siria”, generalul rus numit de Putin să câștige războiul Comandantul forțelor ruse din Ucraina nu a mai fost vazut de doua saptamani și nu este exclus sa fi fost inlaturat de la conducerea invaziei, susțin oficiali americani. Generalul Aleksandr Dvornikov, supranumit Macelarul din Siria, un acuzat de crime de razboi care l-a ajutat pe Assad sa-și gazeze propriul popor, a fost pus la comanda ”operațiunii speciale” de catre Vladimir Putin dupa ofensiva eșuata asupra Kievului, transmite Daily Mail . Daca informațiile se confirma, generalul Aleksandr Dvornikov se va alatura grupului select format din amiralul Igor Osipov, fostul comandat al flotei rusești… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

