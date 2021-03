Dispariţia omului de Neanderthal, mai veche decît estimau oamenii de ştiinţă Momentul ce a marcat disparitia omului de Neanderthal reprezinta o chestiune care ii intereseaza de multa vreme pe oamenii de stiinta. Ramasite umane descoperite intr-o pestera din Belgia, analizate cu ajutorul unei tehnici noi, contribuie la aceasta dezbatere stiintifica, intrucit s-au dovedit a fi mult mai vechi decit au estimat initial cercetatorii, informeaza AFP. Potrivit precedentelor dat Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

