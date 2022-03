Stiri pe aceeasi tema

- Fapt neobisnuit, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, considerat unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Vladimir Putin, nu a mai aparut in public de aproape doua saptamani. Un alt oficial rus de rang inalt care nu a mai fost vazut public de aproape doua saptamani in contextul razboiului dus…

- Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Șoigu, sa ridice gradul de alerta pentru forțele nucleare, dupa ce el a acuzat „declarații agresive din partea țarilor NATO”. Presedintele rus a anuntat, duminica, plasarea in stare de alerta a “fortei de decurajare” a armatei ruse, care poate cuprinde…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Kievul se va confrunta cu noi provocari si pierderi, a atras atentia marti ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, intr-un mesaj catre armata, dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta autoproclamatelor republici separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei

- Kievul se va confrunta cu noi „provocari” si „pierderi”, a atras atentia marti ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, intr-un mesaj catre armata, dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta autoproclamatelor republici separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei si de a trimite…

- SUA sunt in continuare de parere ca presedintele rus, Vladimir Putin, nu a luat "decizia finala" daca va invada Ucraina, a afirmat Pentagonul luni, in ajunul vizitei in Europa a secretarului american al Apararii, Lloyd Austin, scrie AFP. "Nu credem ca s-a luat o decizie finala", dar "o actiune…

- Ambasadorul rusiei în România, Valeri Kuzmin, s-a referit, miercuri, la situația din Ucraina, din perspectiva Moscovei, facând ecou declarațiilor de la nivel înalt facute de superiorii de la Moscova, inclusiv repetând ca nu exista planuri de invazie. Cu aceeași ocazie,…