Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat miercuri, in Bundestag (camera inferioara a parlamentului federal), ca modul in care va fi gestionata migratia spre Uniunea Europeana si in interiorul acesteia ar putea determina supravietuirea blocului comunitar, informeaza dpa.

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP. ”Europa infrunta multe provocari, dar cea legata de problema migratiei ar putea sa decida destinul Uniunii Europene”,…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat joi ca ”destinul” Europei este in joc in problema migratiei, inaintea unui summit UE pe aceasta tema care se anunta foarte dificil, relateaza AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a criticat astazi decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage SUA din acordul international cu Iranul, dar a subliniat importanta relatiei cu Washingtonul, in cadrul unei dezbateri in Bundestag.

- Presedintele PNL Ludovic Orban va avea luni o intrevedere cu președintele Uniunii Creștin-Democrate (CDU), cancelarul german Angela Merkel, conform unui comunicat remis duminica de PNL."In cursul zilei de luni, 14 mai a.c., președintele PNL va avea o intrevedere cu președintele Uniunii Creștin-Democrate…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, si-au reafirmat joi, in timpul unei intrevederi la Berlin, vointa ca pana in luna iunie sa avanseze o propunere comuna franco-germana privind reformele in Uniunea Europeana, recunoscand totodata ca au