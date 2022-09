Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.000 de locuințe au fost vandute in județul Cluj in primele șase luni ale anului, in scadere cu 11% fața de anul trecut, arata datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI).

- Inspecția Muncii a anunțat dispariția unei meserii de pe piața muncii. Cea care dispare din nomenclatorul de meserii este ocupatia de jurisconsult, care va fi eliminata din clasificarea ocupatiilor din Romania, aceasta urmand sa fie inlocuita cu cea de consilier juridic.La data de 24 august 2022, in…

- ”Vanzarile de masini verzi (hibride, BEV/electrice si PHEV/ hibrid plug-in) din Europa au scazut cu 4,4% in al doilea trimestru al acestui an, la 1,039 milioane vehicule, dupa cresterile spectaculoase inregistrate in 2021, de pana la 259%, reflectand in continuare problemele producatorilor cu lipsa…

- Datele inregistrate in luna iunie arata o piața auto in scadere in Europa. Conform celor de la Jato Dynamics, luna trecuta au fost inregistrate cele mai mici numere pe piața europeana din 1993 pana acum. Scaderea este și mai dramatica comparativ cu numerele inregistrate in aceeași luna a anului trecut…

- Toți cei care locuiesc la curte iși doresc cu siguranța sa aiba cea mai frumoasa gradina, care sa fie mereu ingrijita și care sa fie admirata de toata lumea.Indiferent cat de mica este, curtea reprezinta pentru aceste persoane propria oaza de liniște și de fericire, un loc unde se pot relaxa in timpul…

- Firma de cercetare de piata Gartner se asteapta la o incetinire a ritmului de crestere a vanzarilor globale de semiconductori in acest an, urmand ca anul viitor vanzarile de cipuri sa scada cu 2,5% din cauza vanzarilor slabe de telefoane mobile si computere personale, transmite Reuters. Fii…

- ​Vanzarile mondiale de PC-uri au scazut trimestrul trecut cu 15%, spre 71,3 milioane de unitați, de vina fiind situația economica tulbure, dar și lockdown-urile din China. Lenovo, HP și Dell au impreuna doua treimi din piața, arata datele IDC.

- In urma cu doua zile, planul Comisiei Europene de a interzice comercializarea vehiculelor cu motoare termice din 2035 a fost aprobat oficial de catre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Desigur, unele, inclusiv Romania, au cerut o amanare. Acum vin reacții și din partea constructorilor de…