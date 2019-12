Dispare? Un artist celebru trece printr-o criză și își ia lumea în cap „Am lucrat non-stop din 2017 asa ca voi lua o pauza pentru a calatori, a scrie si a citi. Nu voi mai fi prezent pe nicio platforma de socializare, pana cand va veni vremea sa ma intorc. Familiei si prietenilor mei le spun ca ne vom vedea cu urmatorul prilej, iar fanilor mei - multumesc ca ati fost mereu minunati. Promit sa revin cu piese noi atunci cand va fi vremea si dupa ce mi-am mai trait un pic viata ca sa am despre ce sa... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

