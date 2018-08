Dispare ultima bogăţie a României Padurile din judetul Iasi dispar rapid si irevocabil. Pentru un arbore a carui varsta e calculata in decenii ori in secole e nevoie de doar cateva minute ca sa fie doborat. In ultima vreme, zeci de mii de copaci din batrana padure a Barnovei au cazut sub drujbele hotilor de lemne. Dar autoritatile nu i-au vazut, garda forestiera nu i-a auzit, iar politia nu i-a prins, fiind prea ocupata sa protejeze PSD, pentru ca partidul lui Dragnea sa nu primeas (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit cu pietre de mai mulți copii, la Iași, și a ajuns la spital. Barbatul in varsta de 45 de ani a fost lovit destul de serios, mai ales in zona feței. Medicii l-au transferat la neurochirurgie. Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu…

- Desi atentia opiniei publice este captata de agresivitatea cu care alianta PSD-ALDE sfasie codul penal in dorinta obsesiva de a salva coruptii, se intampla si lucruri pozitive in Romania. Zilele acestea se afla in dezbatere publica si a primit avizul favorabil al comisiilor de specialitate o initiativa…

- In replica, cica Dragnea a anuntat ca va organiza si el una, de sustinere a lui tanti Veorica, al carei destin se voteaza chiar azi. Pentru asta, cica Dragnea ar fi cerut de la Iasi printr-o circulara de partid 15 trimisi, care sa stea gealati in piata si sa strige ce li se spune, la comanda. Sef de…

- Peste 10.000 de persoane protestau duminica seara, in fața cladirii Guvernului, fața de modificarile la legile justiției. Alte cateva mii de persoane erau pe strazi in marile orașe. Sunt circa 3.000 la Timișoara, la Brașov-1.500, La Cluj-Napoca-5.000, la Sibiu-7.000. De asemenea, la Iași au ieșit in…

- Ministrul a spus, raspunzand presei, ca, din punct de vedere juridic, "multi sunt condamnati in prima instanta si, dupa aceea, achitati sau sunt achitati si, dupa aceea, in apel, sunt condamnati", adaugand ca nu doreste sa comenteze politic subiectul. "Toti se afla in apel si exista ceea ce toata lumea…

- Mai multe proteste au loc in tara fata de modificarea codurilor penale. La Brașov, peste o mie de persoane sunt in strada și scandeaza lozinci anti PSD. Oamenii scandeaza lozinci precum ”Hotii, Hotii”, ”DNA, sa vina sa va ia”, ”Justitie, nu coruptie”, Dragnea, nu uita, tara asta nu e a ta”, ”PSD, ciuma…

- "Nu lasati mostenire doar Palatul Cotroceni si gradina ! 1.Sustin aplicarea art.132 alin. 1 din Constitutia Romaniei care precizeaza :" Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.…

- Sute de brașoveni au ieșit in strada, sambata, in fata Prefecturii Brasov, unde și-au manifestat nemulțumirile fața de Guvern. Protestul a inceput la ora 18.00, la Prefectura, apoi manifestantii au pornit intr-un mars spre sediul PSD Brasov din Piata Sfatului, pe traseul Bulevardul Eroilor și strada…