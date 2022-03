Dispare starea de alertă: impactul asupra mediului de afaceri Dupa ridicarea starii de alerta vor disparea o serie de restricții care au creat multiple greutați mediului de afaceri. In primul rand dispar restricțiile privind funcționarea, accesul, programul privind restaurantele, cafenelele, barurile, discotecile, centrele comerciale, magazinele alimentare și nealimentare, cinematografe, instituții de spectacole și concerte, spectacole, concerte și festivaluri in aer liber, cursuri de instruire, conferințe, sali de sport și fitness, piscine interioare, competiții sportive, sali de jocuri (inclusiv de noroc), locuri de joaca pentru copii, targuri, balciuri… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

