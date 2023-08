Dispare permisul de conducere. Ce document vor prezenta şoferii poliţiştilor, de-acum înainte Noi vești pentru romani! Permisul de conducere clasic este condamnat la dispariție. Este deja stiut faptul ca permisul de conducere este o autorizație administrativa necesara pentru a conduce pe drumurile publice vehicule motorizate. Cu toate acestea, acest document va fi inlocuit cu permisul de conducere digital. Masura, adoptata la nivel de UE Aceasta masura a […] The post Dispare permisul de conducere. Ce document vor prezenta soferii politistilor, de-acum inainte first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

