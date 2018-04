Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis ca marja de eroare tehnica a aparatelor radar aflate in dotarea Poliției Rutiere sa nu mai fie luata in calcul la stabilirea vitezei șoferului contravenient.

- Inregistrarea facuta de radar e singurul document valabil care nu mai poate fi astfel contestata apeland la calcule și interpretari legate de marjele de eroare in baza carora radarele au fost omologate și calibrate. Decizia instanței este pronunțata, dar inca nu este aplicabila pentru ca nu a fost…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat amenda data de Consilul Concurentei, reducand insa cuantumul acesteia de la 147,9 milioane lei (34,8 milioane euro) la 110,9 milioane lei (23,83 milioane euro).

- Fostul impresar a fost incarcerat cu doar doua saptamani in urma, pe 20 februarie 2018, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor. Fratele sau, Victor Becali,…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Familia politistului Bogdan Gigina cere urgentarea anchetei mortii acestuia Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Familia politistului Bogdan Gigina, decedat într-un accident produs…

- Politistii constanteni au inceput, miercuri, demersurile pentru a pune in executare mandatul de arestare emis de Inalta Curte de Casatie si Justitie pe numele fostul primar al municipiului Radu Mazare. Oamenii legii vor merge la domiciliul fostului edil, iar daca nu il vor gasi atunci vor face demersuri…