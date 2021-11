Stiri pe aceeasi tema

- Felia de pizza de 1 dolar nu se va mai gasi la New York din cauza creșterii prețurilor. New York-ul trebuie sa spuna adio unuia dintre cele mai emblematice produse ale sale. Este vorba despre felia de pizza de 1 dolar, mai exact de doar 99 de cenți. Oferta, care incanta vizitatorii și locuitorii la…

- Presedintele Klaus Iohannis a ținut, marti, un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001. Seful statului a depus trandafiri albi in dreptul numelor celor cinci cetateni americani de origine romana care au murit in urma atentatelor teroriste de la 11 septembrie…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, potrivit AFP. “Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (…) inaintea conferintei ONU privind schimbarile…

- Avionul de lux cu care a plecat Iohannis pentru vizita in SUA se ridica la valoarea de peste 200.000 de dolari. Potrivit cotațiilor internaționale, avionul inchiriat de administrația de la Palatul Cotroceni costa aproape 11.000 de dolari pe ora. Mai mult, aeronava se prezinta ca un adevarat apartament…

- UiPath Inc.( PATH ), primul unicorn romanesc, nascut intr-un modest apartament din București, s-a mișcat rapid de la IPO-ul sau din luna aprilie a acestui an pentru a se poziționa in fruntea unei noi piețe de tehnologie pregatita sa se extinda masiv in viitorul apropiat. Piața globala de automatizare…

- Situație inedita la Școala numarul 195 (Hamburg) din Capitala. Clasa a V-a nou creata, pentru a primi copiii din clasele care depașeau numarul maxim admis, are prea multe solicitari. Oferta instituției, care a alocat cei mai buni profesori pentru noua clasa, i-a facut pe parinți sa se inghesuie cu cererile…

- Cursul oficial de schimb valutar ramane neschimbat astazi in conditiile in care multe dintre bancile comerciale si institutiile de stat au zi libera.Astfel, valoarea unui euro, stabilita de Banca Nationala, pentru 27 august este de 20 lei si 78 de bani.

- Leul moldovenesc isi continua aprecierea in raport cu moneda unica europeana. Banca Naționala a stabilit pentru joi, 19 august, un curs de 20 de lei si 58 de bani pentru un euro, cu opt bani mai putin decat ieri.