Dispare declarația epidemiologică, la intrarea în România Incepand de luni, 20 decembrie 2021, cetațenii care intra in Romania nu vor mai fi nevoiți sa completeze declarația epidemiologica, verificata pana acum la punctele de trecere a frontierei, intrucat toate datele din declarația epidemiologica se regasesc in formularul digital de intrare in Romania. „Formularul digital de intrare in Romania va scurta timpul de așteptare in punctele de trecere a frontierei prin faptul ca cetațenii vor avea de trecut un singur filtru, nu doua ca pana in prezent, verificarea datelor fiind facuta automatizat”, considera reprezentanții Guvernului. Formularul digital… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

