Deși Guvernul a promis ca voucherele sociale de 250 de lei vor fi oferite și in 2023, surse din coaliție spun ca acest ajutor social ar putea fi anulat in noul an. Se pare ca Executivul ia in calcul sa renunțe la unele masuri sociale pentru populația defavorizata, pentru a ține sub control inflația. Voucherele […] The post Dispar voucherele de alimente?! Guvernul a ajuns la fundul sacului first appeared on Ziarul National .