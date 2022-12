Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 414 locuri de munca sunt disponibile, in aceasta saptamana, in județul Dambovița, dupa cum transmite Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Pentru persoanele calificate in diverse meserii sunt disponibile 318 joburi, iar pentru persoanele necalificate sunt disponibile 46 de locuri.…

- Un gigant nemțesc face investiții serioase in Romania. Romanii au parte de vești foarte bune pentru ca se anunța angajari importante. Cei care iși doresc sa iși gaseasca un loc de munca sau sa iși schimbe job-ul au acum ocazia sa o faca. Compania din Germania a ales țara noastra pentru a face o investiție…

- Siemens Energy Kft. va crea in urmatorii ani, in Ungaria, 400 de locuri de munca, cu o investitie de aproximativ 30 de miliarde de forinti (74,83 milioane euro), iar ca parte a proiectului a fost pusa piatra de temelie a noii hale de productie a companiei germane din Budapesta, a anuntat, marti, Peter…

- Nokian Tyres, grupul finlandez ce se ocupa cu fabricarea de cauciucuri, a anuntat marti ca va investi 650 de milioane de euro pentru a construi in Romania, la Oradea, o noua fabrica de anvelope pentru autoturisme. Se vor produce 6 milioane de anvelope pe an, iar primele anvelope ar urma sa iasa de pe…

- Hella extinde cea mai mare fabrica a furnizorului global automotive din Romania, cea de la Timișoara, cu o noua cladire, ce va folosi soluții energetice sustenabile. Vor fi create 500 de locuri de munca. Stabilita din 2005 in vestul țarii, compania specializata in dezvoltarea și fabricarea soluțiilor…

- Pentru atragerea de investitori și de crearea de noi locuri de munca este nevoie ca toate parțile sa se implice, adica a autoritaților centrale, județene și locale, spune ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Marcel Boloș. El a mentionat ca este nevoie de unirea eforturilor autoritatilor centrale,…

- Un nou investitor este așteptat la Parcul Industrial Moreni! Potrivit directorului instituției, Gabriel Purcaru, a fost finalizata procedura de preluare de la Primaria Moreni a inca doua loturi de teren, necesare noului antreprenor. Acesta urmeaza sa deschida la Parcul Industrial Moreni doua fabrici,…

- Peste 13 milioane tone de dioxid de carbon ajung, in fiecare an, in atmosfera din cauza productiei de ciment din Romania, tara care produce anual in jur de 15 milioane de tone de ciment, arata o analiza intocmita de o companie specializata in servicii si evenimente corporate. Fii la curent…