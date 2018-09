Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american de tehnologie Apple, care, la incepul lunii august, a devenit prima companie americana a carei capitalizare a depasit valoarea de un trilion de dolari, a infiintat in august firma Apple Sales Romania SRL, scrie Ziarul Financiar.

- Compania de cablu RCS&RDS, liderul pietei locale de servicii de televiziune si de internet fix si unul dintre cei mai mari jucatori de pe segmentele de telefonie fixa si mobila, a infiintat o noua companie, care are ca obiect de activitate furnizarea de servicii de IT si dezvoltarea de software.

- Retailerul online Amazon a devenit, marți, a doua companie, dupa Apple, a carei valoare a depașit 1.000 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Prețul acțiunilor Amazon s-a dublat in ultimul an, dupa ce i s-au majorat accelerat vanzarile de retail și activiațile de cloud computing, scrie Mediafax.Acțiunile…

- La Lugoj, in urmatoarele luni s-ar putea deschide nu mai putin de patru supermarketuri. Conform unor documente depuse la Primaria Lugoj, magazinele urmeaza sa se deschida in zona unor cartiere cu un numar mare de locuitori. Vizate sunt cartierele Micro III, MicroIV, MicroV, dar si Cotu Mic. Interesul…

- O companie start-up cu sediul in Munchen a profitat de soarele bavarez arzator din aceasta vara pentru a testa sistemul de baterii aflat in etapa finala a dezvoltarii cu care este dotata masina sa, Sion, un autovehicul solar ce permite incarcarea in timpul deplasarii, informeaza Reuters. Cel mai probabil…

- Apple a devenit cea mai valoroasa companie privata din lume! Gigantul american valoreaza o mie de miliarde de dolari.A reusit sa atinga acest record dupa ce actiunile sale au crescut rapid pe Bursa din New York.

- Taximetriștii clujeni sunt nemulțumiți de Primaria Cluj-Napoca pentru ca, susțin ei, au cerut marirea tarifelor, însa nu le-a raspuns nimeni din luna aprilie. Reacția vine în urma deciziei Consiliului Local de a majora tarifele biletelor pentru mijloacele de transport în…

- Administrator este Lucian Vornicu, seful operatiunilor Amazon in Romania. Contactati de Profit.ro, reprezentantii companiei nu au dorit sa transmita informatii. Cu un capital social de 45.000 lei, asociatul unic este A100 ROW Inc, cu sediul social in SUA, statul Delaware. Gigantul american mai detine…