Dispar dobânzile amețitoare practicate de IFN-uri Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, joi, sesizarea USR asupra legii privind protectia consumatorilor care se refera la plafonarea dobanzilor anuale efective la institutiile financiare nebancare si la limitarea creantelor pe care le solicita recuperatorii, au precizat surse din CCR. Pe 26 martie, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege privind protectia consumatorilor care se refera la plafonarea dobanzilor anuale efective la institutiile financiare nebancare si la limitarea creantelor pe care le solicita recuperatorii. Actul normativ vizeaza masuri privind protectia consumatorilor… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

