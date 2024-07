Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta azi un proiect hotarare care definește categoriile carora li se aplica prevederile Legii nr. 58/2023 privind securitatea și apararea cibernetica a Romaniei. Aceasta reglementare are ca scop principal asigurarea unui cadru juridic clar și cuprinzator pentru implementarea eficienta…

- Guvernul adopta in ședința de azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei naționale de reducere a riscurilor de dezastre 2024 – 2035. Strategia Naționala de Reducere a Riscurilor de Dezastre vizeaza schimbarea paradigmei in ceea ce privește managementul riscurilor de dezastre, prin crearea unui cadru…

- Guvernul va adopta in ședința de azi o Hotarare pentru modificarea și completarea Hotararii de Guvern nr. 1340/2001, privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat. In conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind…

- Guvernul a aprobat vineri, prin ordonanța de urgența, autorizarea achiziționarii de autovehicule necesare pentru desfașurarea activitaților specifice de catre Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informații. Conform acestei ordonanțe, Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari,…

- Guvernul a aprobat, prin memorandum, organizarea concursurilor pentru aproximativ 2.700 de posturi vacante din sistemul sanitar, dintre care 861 la Spitalul Universitar de Urgența București. ”Printr-un memorandum, Executivul a aprobat organizarea concursurilor pentru circa 2.700 de posturi vacante…

- Executivul are pe ordinea de zi a ședinței din 30 mai 2024 o Hotarare de Guvern prin care desființeaza patru posturi din organigrama Ministerului Justiției. Cele patru posturi sunt in prezent vacante. “Reducerea celor patru posturi presupune o economie de 41.188 lei/luna, respectiv 247.128 lei pentru…

- Guvernul va adopta azi o Hotarare pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Educația Continua a Adulților 2024 – 2030. Romania inregistreaza un decalaj fața de țintele europene și naționale stabilite in domeniul participarii adulților la forme de educație continua, in ciuda progreselor inregistrate…

- Guvernul adopta azi o Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Compania Naționala Loteria Romana, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Salariații Loteriei Romane beneficiaza in acest an de o creștere a veniturilor…