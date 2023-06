Stiri pe aceeasi tema

- 800 de delegati din intreaga tara urmeaza sa participe astazi la Congresul USR, care se va desfasura la Sala Radio, de la ora 11:00.Presedintele USR, Catalin Drula , va prezenta viziunea Romania 2024. Totodata, Congresul va adopta mandatul de pregatire a alegerilor din 2024, potrivit unui comunicat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat ca isi doreste sa fie primarul dreptei unite si in 2024. Nicușor Dan spune ca isi mai doreste un mandat de primar general al Capitalei pentru ca a continua initiativele demarate. „Evident ca eu imi doresc sa continui niste lucruri pe care le-am…

- Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a aprobat, in ședința de joi, creșterea taxelor și impozitelor locale cu 13,8%, pe baza ratei inflației, incepand cu anul 2024. Hotararea a fost adoptata cu 31 de de voturi „pentru”, o abtinere si 19 „impotriva”. In cazul mijloacelor de transport…

- Un tramvai s-a blocat pe linia 16, in zona Lacul Tei, pe sensul de mers Piața Sf. Gheorghe – Lacul Tei. Un tramvai a ramas blocat pe linia 16 in Capitala. In momentul de fața nu se cunosc cauzele. Acesta s-a blocat pe sensul de mers Piața Sf. Gheorghe – Lacul Tei. Nicușor Dan anunța introducerea in…

- Senatorul AUR Claudiu Tarziu susține ca o unitate de invațamant renumita din București va reprimi numele lui Mircea Vulcanescu și ca aceasta schimbare se va produce cand va ajunge AUR la guvernare. Claudiu Tarziu crede ca partidul AUR va ajunge la guvernare in urma alegerilor din anul 2024. „Liceul…

- Un restaurant italian din sectorul 4 al Capitalei a fost amendat și inchis temporar de catre Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Motivul a constat in faptul ca acesta utiliza produse alimentare fara a avea trecuta data limita de consum, in plus frigiderele erau murdare. Comisariatul…

- Nicușor Dan, primarul Capitalei, a afirmat ca, incepand de azi, 29 martie 2023, Google Maps va indica locul fiecarui mijloc de transport in comun in timp real si ofera posibilitatea alegerii unui traseu optim. „Calatorii care folosesc mijloacele de transport in comun din Capitala pot vedea de astazi…

- Un copil in varsta de 9 ani a fost muscat de un caine pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, fiind transportat la spital dupa ce un echipaj medical s-a deplasat la fata locului. „Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB) – Sectia 5 au fost sesizati cu privire la faptul…