Dispar ajutorul social şi alocația de susținere familială! Ce este venitul de incluziune care le înlocuieşte pe cele două Guvernul schimba foaia de la 1 ianuarie 2024. Dispar ajutorul social si alocația de susținere familiala. Asistatii sociali vor avea parte, insa, de o noua forma de ajutor: venitul de incluziune. „In luna decembrie, cei care stiu ca se incadreaza, care au beneficiat pana acum, trebuie sa vina sa depuna o noua cerere la noi, […] The post Dispar ajutorul social si alocația de susținere familiala! Ce este venitul de incluziune care le inlocuieste pe cele doua first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

Incepand cu 1 ianuarie 2024, va intra in vigoare Venitul Minim de Incluziune, un beneficiu de asistența sociala acordat familiilor si persoanelor singure aflate in situație de dificultate, in scopul prevenirii și combaterii saraciei si riscului de excluziune sociala. Masurile adoptate prin aplicarea…

