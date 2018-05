Data de 4 mai este considerata de fanii din intreaga lume, 'Star Wars Day' (Ziua Star Wars), o sarbatoare la care s-a alaturat anul acesta si parcul Disneyland (Anaheim, California) cu doua seri dedicate exclusiv acestui univers galactic, relateaza EFE. Aceasta celebrare s-a nascut din jocul de cuvinte 'May the Force Be With You' (Forta fie cu tine), una dintre cele mai populare replici ale acestei saga intergalactice. Asa numita 'Star Wars Nite' a avut loc vineri seara, insa fanii care nu au putut obtine un bilet de intrare vor putea asista la o repetitie miercurea viitoare…