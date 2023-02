Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța in Thailanda 2023 va poate schimba viața! In ultima perioada, tot mai mulți romani aleg sa mearga in Thailanda, una dintre cele populare destinații din Asia de Sud-Est. De la plaje rupte din paradis, pana la incredibilele obiective turistice, acest loc este alegerea perfecta pentru un sejur…

- Cunoscut pentru hotelurile de lux și peisajele exotice unice in lume, Arhipelagul Zanzibar a devenit, in ultimii ani de zile, una dintre destinațiile cheie pentru concedii. Totuși, nu toata lumea se declara mulțumita de condițiile de langa coasta de est a Africii. Ce au pațit doua romance in vacanta…

- Delia este o adevarata impatimita a vacanțelor, iar calatoriile au devenit un hobby pentru ea. Artista a spus de multe ori ca merge in locuri diferite și cat mai atipice pentru a explora zona, nu doar ca sa se relaxeze. Așadar, Delia a fost atat in destinații foarte scumpe, cat și in unele pentru bugetul…

- Alex Bodi și Ema Uta au plecat intr-o vacanța exclusivista in Alpii francezi. Cei doi au mers la schi și au petrecut mai multe momente frumoase impreuna, impartașind cu fanii cateva momente cu ei. Sumele cheltuite au fost, de-a dreptul, fabuloase, iar milionarul nu iși face nicio grija.

- Vacanțele in Romania pot fi la fel de scumpe ca la Burj Al Arab, in Dubai, sau pe vreo insula exclusivista, unde nu ajung toți muritorii. Cea mai scumpa vacanța de Craciun costa 55.000 de euro și asigura patru nopți de cazare la un conac din Transilvania, arata o analiza Nordis Travel.”Cei mai mulți…

- Promovarea a ceea ce inseamna autentic romanesc nu mai este demult o raritate in industria ospitalitații din Romania, intreprinzatorii devenind tot mai creativi odata cu trecerea anilor și, bineințeles, cu venirea pandemiei, care i-a obligat sa se...

- Capitala provinciei finlandeze a Laponiei este Rovaniemi, cunoscuta si ca “tara lui Mos Craciun”. In ultimii ani, din ce in ce mai multi romani includ in planurile de vacanta si o excursie in tinuturile Aurorei polare. Desi nu e una din cele mai ieftine destinatii, este cu siguranta una care garanteaza…

- Mai sunt doar cateva zile pana la concediu de iarna, iar cat mai multe agenții hoteliere au deja numeroase rezervari. Cei care iubesc sa schieze pot merge atat in țara, cat și in afara ei deoarece Europa are stațiuni montane pentru toate gusturile, dar și prețuri destul de bune.