Stiri pe aceeasi tema

- Un nou record de vaccinare! Romania a depașit miercuri pragul a 80.000 de imunizari zilnce impotriva Covid-19, cele mai multe cu ser de la Pfizer. Anterior, marți fusese zi record de vaccinari in Romania. Acum sunt mai mult de 400 de centre de vaccinare pentru care nu trebuie sa te treci pe lista de…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide primul centru de vaccinare in care oamenii vor putea fi vaccinați direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. Se estimeaza ca in acest fel va creste semnificativ…

- Primul și singurul centru de vaccinare non-stop din țara, deschis la Timișoara, nu poate funcționa și noaptea pentru ca platforma naționala de programare nu permite și inscrierea pe liste dupa ora 20.00. Deși centrul are capacitatea și personalul necesare pentru a funcționa cu program non-stop, angajații…

- Premierul Florin Cițu a subliniat, miercuri, importanța purtarii maștii și respectarii regulilor impuse, pentru a avea o campanie de vaccinare de succes și pentru a scapa de pandemie. “Daca vrem sa avem o campanie de vaccinare de succes și vrem sa scapam de pandemie trebuie sa respectam toate regulile…

- Direcția de Sanatate Publica Arad face verificari la centrul de vaccinare. Șeful centrului de vaccinare din Ineu a informat ieri CJCCI Arad ca luni seara nu a mai gasit trei flacoane, respectiv 18 doze de vaccin Pfizer, potrivit ISU Arad. Se pare ca ca din greșeala, cineva le-a aruncat la gunoi cu ambalajul…

- Detalii privind campania de vaccinare anti COVID 19.Programarile pentru etapa a treia a campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID 19 vor putea fi facute in platfoma de vaccinare incepand cu 15 martie, cand se va deschide lista de asteptare pentru romanii care vor sa se vaccineze.Medicul Valeriu…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca lista de așteptare pentru vaccinare ar putea fi operaționala din 15 martie. „Inca discutam pe marginea modalitaților de a pune in practica lista de așteptarea. Ea va fi disponibila. Se lucreaza la ea. Va fi operaționalizata in momentul…

- Black Country Living Museum, care este și platoul de filmare pentru „Peaky Blinders”, unul dintre cele mai cunoscute seriale, va deveni de luni primul centru de vaccinare din orașul Dudley din Marea Britanie, scrie BBC.