Stiri pe aceeasi tema

- Disneyland Paris, principala destinatie turistica privata din Europa, se va redeschide pentru public in data de 17 iunie, au anuntat luni reprezentantii acestui parc de distractii, care a ramas inchis din 30 octombrie 2020 din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. "Ne face placere…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta parte, a anunțat ca…

- Mai multe studii facute in Danemarca, Franța și Statele Unite, au demonstrat ca mortalitatea intraspitaliceasca nu a crescut semnificativ, dar a crescut mortalitatea extraspitaliceasca. O explicație in acest sens o are prof. univ. dr. Gheorghe Andrei Dan, șeful Secției de Cardiologie și al Clinicii…

- ”Aceasta este cea mai mare probabilitate”, a declarat Agnes Pannier-Runacher, care confirma astfel o dezvaluire publicata de presa italiana. Discutii cu privire la noi contracte in 2022 nu au fost anuntate cu privire la laboratoarele farmaceutice Johnson&Johnson si AstraZeneca, spre deosebire de laboratoarele…

- Vaccinul de la Johnson & Johnson va fi administrat in Franta persoanelor de peste 55 ani, la fel cum este cazul deja cu cel de la AstraZeneca, in care guvernul a declarat miercuri ca isi pastreaza 'increderea', transmite AFP. Administrarea vaccinului monodoza produs de Johnson & Johnson…

- Statele Unite sunt înca dispuse sa discute cu Iranul pentru a salva acordul nuclear iranian, în ciuda refuzului de duminica al Teheranului de a dialoga direct, a declarat luni purtatorul de cuvânt al diplomației americane, Ned Price, potrivit AFP."Nu suntem dogmatici cu…

- Iranul a declarat duminica ca nu considera ca este momentul „potrivit” pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa și inclusiv de Statele Unite, relateaza AFP.„Având în vedere pozițiile și acțiunile recente ale Statelor Unite și ale…