Disney va produce conținut pentru Twitter Disney si Twitter au anuntat luni ca au semnat un acord in virtutea caruia gigantul american din industria de divertisment va crea continuturi pentru reteaua de socializare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Conţinuturile vor cuprinde mai ales emisiuni în direct, al căror format va fi dezvăluit în această săptămână cu ocazia mai multor prezentări organizate pentru firmele de publicitate, au anunţat cele trei companii într-un comunicat comun. Acesta este un parteneriat important pentru Twitter, care a publicat primele sale… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

