Disney+ va avea o versiune mai ieftină, cu reclame Fara sa ofere prea multe detalii, Disney a anuntat ca, incepand de anul acesta, va exista un al doilea abonament pe care utilizatorii il vor putea alege. Pentru ca va include reclame, acest abonament va fi mai ieftin decat cel de pana acum. Noul abonament va fi disponibil in Statele Unite, insa compania spune ca extinderea disponibilitatii acestuia va avea loc in 2023, cand va incepe sa fie vandut si in alte tari. Anuntul celor de la Disney vine sa confirme zvonurile care circulau pana acum despre un Disney+ cu reclame, insa lasa loc si de multe intrebari. Dincolo de pret, care nu a fost anuntat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

