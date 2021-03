Anuntul, facut in sedinta consiliului de administratie de marti, vine la putin peste doua luni de la anuntul din pe 2 ianuarie, cand Disney+ avea 94 de milioane de abonati. Din ianuarie pana acum, serviciul a atras peste 6 milioane de noi abonati, care l-au ajutat sa atinga pragul de 100 de milioane. Compania vorbesti in termeni laudativi despre propriul serviciul de streaming, pe care-l numeste deja “un succes enorm, care ne inspira sa fim mai ambitiosi si sa investim si mai mult in continut de calitate”. Laudele vin, cumva, pe buna dreptate. Cei 100 de milioane de abonati de pana acum au depasit…