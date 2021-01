Stiri pe aceeasi tema

- Așa-zisa lupta impotriva stereotipurilor „rasiste” continua și sint vești proaste pentru deținatorii de conturi Disney + din Marea Britanie, scrie activenews.ro Platforma vrea sa impiedice copiii sub șapte ani sa urmareasca provești din desene animate celebre precum Peter Pan, Dumbo și Pisicile aristocrate.…

- Generații intregi de copii s-au bucurat de povestea lui Peter Pan, de aventurile lui Dumbo sau ale Pisicilor Aristrocrate, dar acum filmele au devenit o problema. Șefii Disney au blocat pentru copiii cu varsta mai mica de 7 ani vizionarea acestor filme, explicația fiind ca ar promova stereotipuri…

- Pentru prima oara in istoria lui, unul dintre cele mai mari targuri dedicate tehnologiei, prescurtat CES sau expoziția de electronice din Las Vegas, se desfașoara doar online. Evident, pandemia este motivul. Este și motivul, dar aparent, pandemia este și o sursa de inspirație in crearea noilor gadgeturi.…

- Accesul este restricționat in nodul rutier Giarmata, de pe autostrada A1. Motivul este efectuarea procedurilor de ridicare a unui autotren rasturnat in afara parții carosabile. Reprezentanții DRDP Timișoara, care au facut anunțul, au mai transmis ca este inchis accesul pe breteaua de coborare pe sensul…

- Reprezentanții IPJ Alba au transmis lista drumurilor pe care vor fi amplasate miercuri radarele in județul Alba. Polițiștii le cer șoferilor prudența la volan, mai ales in condițiile in care pe carosabil este posibil sa existe zapada sau chiar gheața. Amplasarea radarelor in data de 13 ianuarie 2021…

- Pandemia si scoala online au dus la o izolare a elevilor, ceea ce i-a facut vulnerabili la pericolele si modele negative din mediul online. Copiii se simt singuri și nu mai au incredere in parinți. Acestea sunt doua dintre concluziile unui studiu realizat de World Vision Romania privitor la efectele…

- Copiii petrec mult timp pe internet iar asta le afecteaza relația cu parinții. Un studiu realizat de World Vision Romania arata ca cei mici se simt singuri și nu mai au incredere in parinții lor. Acest fenomen are loc din cauza personajelor de pe internet care instiga la ura. Cei mai afectați se pare…

- Toate partiile din Sinaia au fost inchise miercuri. Motivul? A fost un risc mare de avalanșe intre cota 1400 și 2000, pe domeniul schiabil. Riscul de avalanșe a fost de gradul 4 din 5, ceea ce inseamna ca este foarte ridicat. Așa ca mare grija daca mergeți la munte. Știm ca e sezonul, numai ca... View…