Disney îşi închide parcul tematic din China de frica virusului ucigaş Shanghai Disney Resort a facut anunțul, vineri, pe site-ul sau oficial, transmitand ca inchiderea parcului a venit "ca raspuns la prevenirea și controlul focarului de infectie" a virusului coronavirus, potrivit CNN. Resortul a transmis ca vor restitui clientilor banii platiti pe cazare la hotel și pentru biletele cumparate din timp pentru accesul in parcul tematic, fara sa precizeze cand va fi redeschis locul de distractii. Wuhan este orasul din centrul Chinei in care a izbucnit epidemia de coronavirus. Cel putin 10 orase au fost inchise, iar orase majore au anulat celebrarea Anului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de Anul Nou Chinezesc incepe vineri si va dura o saptamana. Locuitorii din Beijing se reunesc de obicei cu aceasta ocazie in numar foarte mare - uneori de ordinul sutelor de mii - in parcurile publice pentru a asista la traditionalele dansuri ale leului si dragonului.Alte evenimente…

- Organizația Mondiala a Sanatații cocheteaza cu ideea declararii de epidemie globala cu coronavirus. Dincolo de asta, cetațenii din Wuhan, sursa infecției, se confrunta cu clipe de coșmar. Primele cazuri de coronavirus și, implicit, primele decese, au fost depistate la finele anului trecut in orașul…

- Virusul misterios aparut luna trecuta in China a facut deja noua victime in orasul Wuhan, situat in centrul marelui stat asiatic.Autoritațile chineze au raportat, miercuri, ca noul virus, sau coronavirus, a ucis noua persoane, cu trei mai multe fața de precedentul bilanț, toate din Wuhan, sfatuind totodata…

- Ziarul Unirea ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au fost depistate doar in ultima saptamana, iar unul dintre focare este foarte aproape de județul nostru ALERTA in Romania din cauza VIRUSULUI MISTERIOS depistat in China: Aproape 700 de cazuri au…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China ar putea sa se raspandeasca in intreaga lume, informeaza Reuters. Acesta este motivul pentru care spitalele au fost avertizate sa fie pregatite in eventualitatea unui asemenea scenariu. Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…