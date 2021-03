Stiri pe aceeasi tema

- Disney si-a restructurat masiv programul de lansari de anul acesta, astfel ca mai multe productii, intre care „Black Widow” si „Cruella”, vor fi lansate in cinematografe, dar si online, pe platforma companiei, potrivit News.ro. „Black Widow”, cu Scarlett Johansson, si „Cruella”, cu Emma Stone,…

- Grupul Disney a anuntat marti o noua amanare a lansarii indelung asteptatului "Black Widow" si a multor alte filme cu supereroi Marvel, precum si a unor pelicule de animatie, reducand astfel sperantele intr-o revenire rapida a spectatorilor in cinematografele americane dupa un an de pandemie, informeaza…

- Pandemia de coronavirus schimba regulile de la Oscaruri. La gala din acest an vor participa doar nominalizatii si insotitorii lor. Fastuoasa petrecere de final n-o sa mai aiba loc. Mai mult, gala o sa fie transmisa din doua locatii diferite: Dolby Theatre din Los Angeles si gara centrala Union Station…

- „Avatar” este din nou pe primul loc. A redevenit filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografiei. Producția regizata de James Cameron a fost difuzata din nou in cinematografele din China și a intrecut lungmetrajul „Avengers: Endgame”. „Avatar” a devenit filmul cu cele mai mari incasari…

- Legendarul studio Paramount va lansa superproductii precum "Mission: Impossible 7", "Top Gun: Maverick" si "A Quiet Place 2" in streaming, la 45 de zile de la premiera lor in cinematografe, relateaza EFE. Foto: (c) MASSIMO PERCOSSI / EPA Filmele vor putea fi…

- Cunoscutul moderator american de televiziune Larry King a murit la varsta de 87 de ani. El fusese internat in spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles la sfarșitul anului trecut dupa ce a contractat virusul și ulterior a fost mutat la terapie intensiva la inceputul lunii ianuarie, dupa ce starea sa de…

- Dr. Dre, pe numele real Andre Romelle Young, in varsta de 55 de ani, a fost transportat de urgența la spital. Potrivit TMZ.com, artistul a fost internat la centrul medical Cedars-Sinai din Los Angeles dupa ce ar fi suferit un anevrism cerebral. Deoarece este localizat la nivelul vaselor ce iriga creierul,…