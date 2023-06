Disney aniversează 100 de ani. Ce plănuiește să aducă la TIFF! Disney aniverseaza 100 de ani. Ce planuiește sa aduca la TIFF! Disney implinește anul acesta 100 de ani de la inființare. Este vorba despre compania care a produs toate animațiile care ne-au marcat primii ani din viața. Le priveam fascinați in copilarie, dar parca exact același lucru se intampla și acum, la varsta adulta. Magia filmelor Disney este una aparte și nu se risipește odata cu trecerea anilor. Poveștile cu personaje magice, prinți și prințese te transpun, indiferent de varsta, pe un taram plin de fantezie și frumos. O lume in care binele invinge intotdeauna raul, iar personajele „traiesc… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Nu e vreun secret pentru cine ma cunoaște ca sunt un fan uriaș al unuia dintre cei mai cunoscuți super eroi creați vreodata. Spider-Man reprezinta o parte uriașa a copilariei mele, desenul animat din 1994 fiind unul dintre lucrurile pe care le așteptam in fiecare seara, cu sufletul la gura, pe Fox Kids.…

- Duminica, 28 mai, a fost o zi magica, la Domeniul Știrbey, datorita momentelor de neuitat oferite de Primaria orașului Buftea, in cadrul Festivalul Copiilor Speciali. Implicarea și grija fața de aproapele sau au reprezentat, din nou, ingredientele ambalate de primarul Gheorghe Pistol, cu multa delicatețe,…

- Directia de Sanatate Publice colaboreaza cu Filiala din Iasi a Crucii Rosii intr-un amplu proiect care are ca scop descurajarea adolescentilor care intentioneaza sa se apuce de fumat. In acest proiect vor fi derulate mai multe actiuni de informare, atat in randul tinerilor, cat si in cadrul populatiei…

- Mario Simen a devenit cunoscut datorita pasiunii sale pentru make-up dusa la un alt nivel. Utilizatorii de pe TikTok au ramas impresionați atat de talentul sau, dar și de povestea de viața impresionata, asta pentru ca tanarul nu s-a ferit sa spuna ca nu a avut o viața ușoara, mai ales in copilarie.

- Un barbat a fost arestat pentru ca a deschis ușa de urgența a unui avion cu 194 de pasageri, aflat la 250 de metri de sol, inainte de aterizar .Un pasager a deschis o ușa de urgența in timp ce aeronava se afla in aer la o altitudine de 250 de metri si se apropia de pista de aterizare. Echipajul a fost…

- O legenda a muzicii rock, Tina Turner a murit in Elveția la varsta de 83 de ani, a confirmat un purtator de cuvant, potrivit Sky News. Intr-o declarație, acesta a precizat: „Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll” a murit in mod pașnic astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala in casa ei din... View…

- Alexia Eram, in varsta de 22 de ani, a inceput sa iși caștige singura banii de la o varsta destul de frageda. Andreea Esca i-a dat fiicei sale primul telefon la varsta de 12 ani și jumatate.Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram. Este foarte cunoscuta in social media și a muncit…