Walt Disney Co va realiza o continuare a filmului ''The Lion King'', din 2019, in regia lui Barry Jenkins, recompensat cu Oscar pentru ''Moonlight'', informeaza Reuters.



Animatia originala Disney, din 1994, spune povestea maturizarii unui pui de leu pe nume Simba. Versiunea din 2019 a fost realizata cu ajutorul tehnologiei foto-realistice, similara cu productia live action.



Viitorul film va fi realizat cu ajutorul aceleiasi tehnologii ca pelicula din 2019, care a obtinut incasari de 1,7 miliarde de dolari la box office, si va avea de asemenea…