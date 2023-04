Dupa succesul inregistrat in 2019 la Timișoara, cand Romania a fost pusa pe harta celor mai mari festivaluri retro din lume inca de la prima ediție, DISKOteka Festival revine anul acesta cu mari promisiuni in ceea ce privește voia buna. Cel mai mare festival din Europa dedicat muzicii anilor ‘80 și ‘90 aduce la Iași artiști retro și foarte multe elemente specifice acelei perioade, pentru ca generațiile sa aiba, in sfarșit, un numitor comun: distracția. Primii artiști confirmați, care vor da tot ce au mai bun, ca de fiecare data, pentru ca publicul sa se simta minunat in cele doua zile de festival,…