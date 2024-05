Stiri pe aceeasi tema

- Anchetarea generalilor (r) Florian Coldea si Dumitru Dumbrava de catre DNA a generat o serie de reactii, dar unele au ridicat deja semne de intrebare. Printre cei care au comentat pe marginea scandalului s-a aflat si jurnalistul Mircea Marian, despre care Liviu Mihaiu spune ca ar fi printre acoperiti.…

- Deputatul PSD Radu Cristescu dezgroapa un scandal mai vechi odata cu anchetarea fostilor generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava. Cristescu e sigur ca știe cine a fost ”Regina” șpagilor din vami. „Mai țineți minte scandalul ”Regina”, de acum niște ani? Regina la care ajungeau șpagile din vamile…

- S-a dus peste SRI. Protestatarul Marian Ceausescu s-a deplasat duminica la sediul SRI, nedumerit ca serviciul nu a avut vreo reactie la anchetarea generalilor (r) Florian Coldea si Dumitru Dumbrava. „Deviza SRI Patria a priori. Ii este afectata imaginea. S.R.I cand ieși cu un cominicat de presa referitor…

- Fara sa-mi imaginez ce ascunde, la procesul care a avut drept scop neutralizarea forțata a deputatului PSD Ion Stan, singur in sala de judecata pe post de ”public” am asistat la transmiterea catre șefa completului de judecata a unor plicuri și bilețele. In naivitatea mea imi imaginam ca primește ceva…

- In plin-plan, zilele acestea, audierile maraton de la DNA a fostilor generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava au creat unda de șoc pe scena politica din Romania, mulți catalogand evenimentul ca fiind unul istoric. Fostul președinte Traian Basescu, intr-o incercare, baga capul in poza ca sa…

- Update. Procurorii au decis in cazul generalului Dumbrava plasarea acestuia sub control judiciar și o cauțiune de 500.000 de lei, potrivit unor surse citate de Antena3. Update. Florian Coldea are, potrivit unor surse din presa, calitate de inculpat. Fostul șef al SRI Florian Coldea și fostul general…

- update Generalul (r) Dumitru Dumbrava, fostul director al Direcției Juridice din SRI, și avocatul Doru Traila au fost puși sub acuzare pentru fapte de trafic de influența și spalare de bani, anunța Știri pe surse. Stirea initiala Florian Coldea, fostul sef adjunct al SRI, și fostul general SRI Dumitru…

- Liderul AUR, George Simion, este fericit Soția lui Ilinca a nascut un baiețel. „Mulțumesc, m-ai facut bogat: tata de baiat!”, a scris George Simion, pe pagina personala de Facebook . George Simion și Ilinca s-au casatorit vara trecuta și amandoi au declarat ca iși doresc un copil. La puțin peste un…