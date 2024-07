VIDEO A luat foc turnul catedralei din Rouen, înalt de 151 de metri

Turnul celebrei catedrale romano-catolice din orașul francez Rouen a luat foc, potrivit primarului orașului, Nicolas Mayer-Rossignol, citat de Sky News, conform Mediafax.BREAKING:A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen. [citeste mai departe]