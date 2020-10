Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de externe a spus sambata ca ambasada Rusiei din Germania a fost refuzata de MAE german cand a solicitat sa aiba acces la Alexei Navalnii, transmite Hotnews.Ministerul rus de externe a cerut, in același comunicat de presa, ca cei care conduc o „campanie de demonizare a Rusiei” sa se opreasca.Navalnii…

- „N-are nicio legatura una cu alta”, a spus Schroeder în cel mai recent interviu al sau înregistrat, adaugând ca sunt în joc 10 miliarde de euro investitii în acest gazoduct, informeaza miercuri dpa. Otravirea lui Navalnîi Navalnîi, critic…

- "Starea pacientului s-a imbunatațit suficient pentru ca el sa poata fi externat. Pe baza progresului pacientului și a starii sale actuale, medicii care l-au tratat cred ca este posibila recuperarea sa completa. Cu toate acestea, este prea devreme sa ne pronuntam asupra efectelor potențiale pe care…

- Echipa sa a facut o postare pe Instagram, in care este surprins momentul in care membrii staff-ului sau investigheaza camera și culeg probe, inclusiv sticlele goale de apa. Potrivit membrilor echipei, Navalnii și-a pierdut cunoștința și a inceput sa se sufoce in avion, acesta aterizand forțat…

- Liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, a postat o fotografie de pe patul de spital din Berlin, unde se recupereaza dupa ce a fost otravit cu o neurotoxina, in timpul unei calatorii dinspre Siberia spre Moscova, in luna august.Criticul lui Vladimir Putin a dat primul semn de viața, la aproape…

- Acuze la nivel inalt. Otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii a fost probabil orchestrata de ”inalti oficiali” din guvernul rus, a declarat miercuri, 9 septembrie, secretarul de stat american Mike Pompeo, crescand presiunea internationala asupra Moscovei, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres.”Cand…

- Germania a anuntat ca Alexei Navalnii, unui dintre principalii opozanti ai lui Vladimir Putin, a fost otravit cu Noviciok, o substanta chimica foarte toxica dezvoltata in Uniunea Sovietica spre sfarsitul Razboiului Rece. Nu este prima data cand guvernul de la Moscova utilizeaza aceasta substanta chimica…

- Noviciok, agentul chimic despre care Germania spune ca a fost folosit pentru a-l otravi pe Alexei Navalnii, cel mai cunoscut oponent al presedintelui rus Vladimir Putin, aflat in coma intr-un spital din Berlin, a fost dezvoltat in Uniunea Sovietica in anii 1970-1993.