Disensiuni în Georgia: Abhazia nu vrea să se alipească de Rusia, așa cum intenționează Osetia de Sud Abhazia, regiunea separatista prorusa din Georgia, nu intentioneaza sa se alipeasca Rusiei, au declarat oficiali ai acestei republici, dupa ce regiunea vecina Osetia de Sud a anuntat ca va intreprinde pasi in aceasta directie, informeaza joi Reuters, relateaza Agerpres.

- Abhazia, regiunea separatista prorusa din Georgia, nu intentioneaza sa se alipeasca Rusiei, au declarat oficiali ai acestei republici, dupa ce regiunea vecina Osetia de Sud a anuntat ca va intreprinde pasi in aceasta directie, informeaza joi Reuters.

