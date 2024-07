Stiri pe aceeasi tema

- China spera sa ajunga in curand la un acord cu Uniunea Europeana cu privire la tarifele planificate de bloc pentru masinile electrice chinezesti importate, a declarat joi Ministerul Comertului, citat de CNBC, potrivit news.ro

- Tarifele propuse de Uniunea Europeana pentru bunurile chinezești nu sunt o „pedeapsa”, a declarat sambata ministrul german al economiei, Robert Habeck, in fața oficialilor chinezi la Beijing, potrivit Reuters. Vizita lui Habeck in China este prima a unui oficial european de rang inalt de cand Bruxelles-ul…

- Importurile de vehiculele electrice (EV) chineze in Germania au scazut in primele patru luni din acest an, dar statul asiatic a reusit sa-si majoreze cota pe aceasta piata, scriu Reuters și DPA.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Vehiculele electrice cu baterii (BEV) fabricate in China vor fi in curand supuse unor tarife de import atunci cand vor fi aduse pe piața fara frontiere a Uniunii Europene, unde cererea pentru aceste produse ecologice a crescut in ultimii ani, potrivit Euronews. Comisia Europeana…

- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- Turcia a decis sa impuna taxe vamale suplimentare de 40% pentru toate vehiculele importate din China, in incercarea de a limita importurile si a reduce deficitul de cont curent, transmite Reuters. Tariful suplimentar va fi de minim 7.000 de dolari pentru fiecare vehicul, potrivit unui decret prezidential…

- Tesla a redus productia celui mai bine vandut vehicul electric al sau, Model Y, la fabrica sa din Shanghai, cu cel putin 20%, incepand cu luna martie, conform datelor din industrie si a unei surse citate de Reuters. Masura vizeaza solutionarea slabirii cererii pentru modelul vechi al producatorului…

- Companiile chineze de vehicule electrice par sa nu aiba deloc succes dupa ce au invadat agresiv piețele europene, incercand sa profite de agenda ecologica a UE. Marile porturi din UE sunt aproape pline pana la refuz de mașini electrice chinezești pe care nimeni nu vrea sa le cumpere. O scadere a vanzarilor…