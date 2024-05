Diseară, finala „Survivor All Stars”! Cine va cuceri Trofeul și premiul de 100.000 de euro In aceasta seara, de la ora 20:30, Pro TV va difuza live finala „Survivor All Stars” 2024, unde se va decide marele caștigator al competiției. Dupa aproape cinci luni intense petrecute in Republica Dominicana, Andrei Ciobanu, Iancu Sterp și Zannidache se vor infrunta pentru a obține trofeul și premiul de 100.000 de euro. Finala promite momente de maxima tensiune, avand in vedere ca doar trei concurenți au ramas in cursa dupa eliminarea lui Sorin Pușcașu in semifinala. Astfel, astazi, dupa multe saptamani de așteptare și competiții acerbe, fanii „Survivor All Stars” vor afla cine va pleca acasa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

