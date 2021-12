Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o miercuri pe Angela Merkel in ultima sa vizita, venita in Franta, in aceasta țara in calitate de sefa a executivului german, relateaza dpa. Macron si multimi adunate pe strazi au intampinat-o pe Merkel in orasul burgund Beaune, unde ea a sosit la sfarsitul…

- Seful statului turc, care a participat sambata si duminuca la summitul G20 de la Roma, a aterizat pe Aeroportul Ataturk de la Istanbul luni, la ora locala 0.20 (duminica, 23.20, ora Romaniei), potrivit Anadolu, care nu precizeaza daca presedintele turc preconizeaza sa se mai intoarca in Scotia, unde…

- Este a doua oara in istorie cand Suveranul Pontif se intalnește cu un președinte american de aceeași religie. Joe Biden are un singur predecesor catolic, John F. Kennedy.Joe Biden a avut vineri la Vatican o discutie de mai mult de o ora cu Papa Francisc, prima dintr-o serie de intalniri internationale…

- Este a doua oara in istorie cand Suveranul Pontif se intalnește cu un președinte american de aceeași religie. Joe Biden are un singur predecesor catolic, John F. Kennedy.Joe Biden a avut vineri la Vatican o discutie de mai mult de o ora cu Papa Francisc, prima dintr-o serie de intalniri internationale…

- Presedintele american Joe Biden se va intilni cu omologul sau francez Emmanuel Macron vineri la Roma, a anuntat marti consilierul de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan. Este prima intilnire fața in fața a celor doi lideri de la inceputul crizei privind livrarea de submarine Australiei.…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron vineri la Roma, a anuntat marti consilierul de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, citat de AFP. Sullivan nu a oferit mai multe detalii cu privire la aceasta intalnire, care va avea loc inaintea…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron vineri la Roma, a anuntat marti consilierul de securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan. Este prima intalnire fața in fața a celor doi lideri de la inceputul crizei privind livrarea de submarine Australiei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a primit-o la Palatul Elysee pe Angela Merkel, cu zece zile inaintea alegerilor legislative germane prin care urmeaza sa fie desemnat succesorul cancelarului, la ultima lor cina, care marcheaza sfarsitul cuplului Macron-Merkel, relateaza Euronews, potrivit news.ro.…