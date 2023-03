Discuţiile privind salvarea Credit Suisse continuă duminică; UBS cere guvernului elveţian garanţii de 6 miliarde de dolari în cazul preluării băncii Autoritatile se straduiesc sa rezolve o criza de incredere la Credit Suisse, care are o istorie de 167 de ani, cea mai importanta banca la nivel global care a fost atrasa in turbulentele provocate de prabusirea bancilor americane Silicon Valley Bank si Signature Bank in ultima saptamana. In timp ce autoritatile de reglementare doresc o solutie inainte ca pietele sa se redeschida luni, o sursa a avertizat ca discutiile intampina obstacole semnificative si ca 10.000 de locuri de munca ar putea fi eliminate daca cele doua banci se vor combina. Garantiile pe care le cere UBS ar acoperi costul lichidarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

