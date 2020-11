Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Regatul Unit si UE reiau joi dupa-amiaza negocierilor privind incheierea unui acord comercial post-Brexit, a anuntat miercuri negociatorul-sef britanic David Frost, in urma unui apel al negociatorului-sef european Michel Barnier, relateaza Reuters. "Discutii intensive se vor desfasura in fiecare zi…

- Marea Britanie a declarat luni ca este deschisa „intensificarii” negocierilor comerciale post-Brexit, în prezent blocate, propuse de Bruxelles, în timp ce repetarea acestei discuții nu are sens decât în ​​cazul unei schimbari în poziția europenilor, potrivit…

- Negociatorii european si britanic ai relatiei comerciale post-Brexit au convenit sa discute luni in "formatul" convorbirilor, in prezent in impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa vorbeasca public despre probabilitatea unui "no deal", a anuntat vineri Comisia Europeana, relateaza AFP. "Michel…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters.…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va discuta sambata prin videoconferinta cu premierul britanic Boris Johnson, pentru a face "bilantul negocierilor" comerciale si a stabili "urmatoarele etape", a anuntat vineri pe Twitter purtatorul ei de cuvant, informeaza AFP si Reuters potrivit…

- Regatul Unit nu va deveni ''un stat-vasal'' al Uniunii Europene, indiferent care va fi acordul comercial post-Brexit incheiat cu cei 27, a afirmat duminica negociatorul britanic David Frost, citat de AFP.

- Reprezentantii Uniunii Europene si cei Marii Britanii au anuntat ca nu au inregistrat progrese notabile in cursul discutiilor despre Brexit. Principalul negociator al blocului comunitar, Michel Barnier, a spus ca negocierile par mai degraba sa regreseze decat sa avanseze si a avertizat ca in aceasta…