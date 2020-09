Discuțiile pe tema conflictului între Parlament și Parchetul General, amânate de CCR Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a amanat discuțiile pe tema conflictului juridic dintre Parlament și Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). Judecatorii Curții urmeaza sa se pronunțe miercuri, 16 septembrie a.c., cu privire la acest conflict. Pronunțarea pe acest conflict juridic ar fi trebuit sa fie data marți de judecatorii Curții. Este a doua amanare asupra pronuntarii CCR. CCR a fost sesizata cu privire la un conflict juridic intre Parlament si PICCJ de catre presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc, din cauza “ingerintei directe a unei structuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

