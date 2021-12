Discuțiile dintre NATO și Rusia ar putea începe la 12 ianuarie NATO a propus Rusiei sa înceapa discuțiile despre securitate la 12 ianuarie, a transmis ministrul rus de externe adaugând ca Moscova ia în calcul aceasta data, relateaza duminica agențiile Tass și Reuters.



"Am primit deja aceasta oferta (a NATO- n.red) și o luam în calcul&", a declarat șeful diplomației de la Moscova.



Rusia a generat noi tensiuni în relația cu Occidentul dupa acțiunile militare de la granița cu Ucraina și dupa ce a prezentat public o așa-zisa lista de condiții pentru negocierile cu SUA și NATO, printre care blocarea discuțiilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

