Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra modului in care se aplica taxa de solidaritate, a transmis CE pentru Profit.ro. Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate…

- Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

- Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (...) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la…

- ”Eu am o problema, pe care am evitat pana acum sa o spun in alta parte (…) si tin sa o spun extrem de direct: deci il rog respectuos pe domnul Caciu ai carui specialisti din departamentul juridic al Ministerului de Finante au transpus Regulamentul din 4 octombrie al Comisiei Europene cu privire la suprataxarea…

- Cel putin aparent, anuntul companiei OMV ca nu va plati sprataxa instituita de executivul de la Bucuresti in ultima sedinta de guvern a anului a luat prin surprindere autoritatile romanesti. Anuntul facut de compania austriaca la Bursa face trimitere la faptul ca extractia titeiului si gazelor, precum…

- Uniunea Europeana a trimis luni Meta, compania-mama a Facebook, o lista de obiectii cu privire la afacerea sa cu anunturi online, Facebook Marketplace, o procedura oficiala care poate duce la o investigatie oficiala, transmite CNBC. Comisia Europeana, bratul executiv al UE, a declarat ca a constatat…