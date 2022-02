Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat se opune propunerii de creștere a varstei de pensionare!In condițiile in care speranta de viata a scazut, anul trecut, cu 1,4 ani iar speranta de viata sanatoasa in Romania este incomparabil mai mica cu cea din Uniunea Europeana, creșterea varstei de pensionare este…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Ștefan Oprea, susține ca, in Romania, nu se poate pune problema creșterii varstei de pensionare, asta pentru ca doar anul trecut speranța de viața a scazut cu 1,4 ani. De asemenea, calitatea vieții in Romania este mai scazuta decat in țarile occidentale, ceea ce…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea a scris, miercuri, intr-o postare pe Facebook, de ce nu poate fi majorata varsta de pensionare in Romania, el aratand ca, potrivit Eurostat, speranta de viata a scazut, anul trecut, cu 1,4 ani iar speranta de viata sanatoasa in Romania este incomparabil…

- Speranta de viata a scazut cu 1,4 ani la nivel european, potrivit datelor oficiale ale Eurostat, constatandu-se ca in Romania aceasta este si mai mica, ceea ce face aproape imposibila cresterea varstei de pensionare.

- Speranta de viata la nastere in Romania, si asa penultima din Europa, a scazut in medie cu 1,4 ani in timpul pandemiei de COVID-19 – dublu fata de media europeana, de 0,7 ani, potrivit unui raport oficial privind Starea Sanatatii in Uniunea Europeana. In acelasi timp, avem multi adolescenti obezi si…

- Speranta de viata in Romania a scazut semnificativ, in contextul pandemiei de COVID-19, si ramane cu mult sub media inregistrata la nivelul Uniunii Europene. Astfel, conform unui raport al Comisiei Europene privind situatia sanatatii in Romania, speranta de viata in Romania este cu aproape sase ani…

- Ministrul Muncii: Speranța de viața sanatoasa este cu cinci ani mai mica decat varsta de pensionare. Declarații cu privire la pensii și alocații Ministrul Muncii: Speranța de viața sanatoasa este cu cinci ani mai mica decat varsta de pensionare. Declarații cu privire la pensii și alocații Ministrul…