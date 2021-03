Discuțiile de pe „Forumul magistraților”, în atenția Inspecției Judiciare Mesajele de pe un grup de Facebook intitulat „Forumul magistraților”, unde s-au purtat discuții cu tenta politica sau referitoare la numeroși magistrați, au ajuns sub ancheta Inspecției Judiciare. Inspectorii vor stabili daca discuțiile aparute in spațiul public ar putea face obiectul unei abateri disciplinare sau deontologice. Autosesizarea Inspecției Judiciare vine dupa ce Secția pentru judecatori […] The post Discuțiile de pe „Forumul magistraților”, in atenția Inspecției Judiciare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de hotarare prin care consilierii locali din Piatra Neamț trebuieau sa aloce suma de 20.000 lei pentru campania “Piatra curata”, a dus la un moment jenant in ședința din 25 martie. Grupul consilierilor PMP a propus un amendament, ca banii respectivi sa redirecționați catre Fundația ”Daruiește…

- Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmarit penal de DNA pentru fapte de coruptie, a participat miercuri la sedinta conducerii PSD Bucuresti desi Marcel Ciolacu a anuntat ca Tudorache este „suspendat” din PSD. Transparența 100%, din vorbe. Pe site-ul Guvernului nu apar nici macar numele…

- Emisiunea va putea fi urmarita in direct și pe Facebook, pe paginile Realitatea.net și Realitatea Sportiva. Intr-un moment in care apele sunt din ce in ce mai agitate in fotbalul romanesc, fostul președinte al Ligii va incerca sa lamureasca subiectele cele mai arzatoare. Nu vor lipsi din emisiune…

- Adi Barar, fondatorul trupei Cargo, a fost confirmat cu COVID-19 si este internat la Sectia ATI a Spitalului Judetean Timisoara. Se pare ca artistul se afla in stare critica, dar stabila. Vestea ca Adi Barar, in varsta de 61 de ani, este internat a fost confirmata de colegii sai din trupa Cargo, care…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, in anii 2019-2020, la Sectia 5 Politie Craiova, au fost primite doua sesizari formulate de doua femei din Craiova cu privire la faptul ca „au fost hartuite prin transmiterea mai multor mesaje care le-au creat o stare de temere”.

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 79 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

- Echipa Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) a primit in ultimele zile notificari cu privire la o serie de mesaje de tip phishing care tintesc clientii BCR, se mentioneaza intr-un comunicat postat vineri pe Facebook de CERT-RO. Mesajele sunt primite de la adrese…

- Ministrul Justitiei Stelian Ion a anuntat vineri, dupa ce CSM a dat aviz negativ proiectului de desfiintare a Sectiei Speciale pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, ca a semnat propunerea de proiect legislativ pentru desfiintarea Sectiei. „Am decis sa-l trimit mai departe”, a afirmat el,…