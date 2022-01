Cartea zilei: Ziua in care Adam a devenit baiat bun - Bogdan Cosa

Amuzant, instructiv si duios, Ziua in care Adam a devenit baiat bun este un basm contemporan care va ramane mult timp in inimile copiilor.Vacanta scolara e pe sfarsite, iar Adam, mezinul familiei Banana, are de scris o compunere despre ea ndash; dar ce poti sa scrii despre… [citeste mai departe]